Prefeitura de Caxias do Sul solicita que população registre demais solicitações pelo canal online Vânia Cassol/Divulgação/Cidades/JC

O Alô Caxias 156 é o número de referência para o repasse de informações sobre a pandemia e sobre a vacinação contra COVID-19. Tendo em vista a grande demanda de ligações recebidas diariamente, a Prefeitura pede que a população registre solicitações de serviço pelo sac.caxias.rs.gov.br/.

O objetivo é que as linhas fiquem disponíveis para o repasse de informações sobre a vacinação, as medidas de contenção do contágio e o registro de denúncias de descumprimento destas medidas.