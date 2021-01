TURISMO Notícia da edição impressa de 27/01/2021. Alterada em 27/01 às 03h00min Gramadotur apresenta Coral de Libras no Natal Luz

A Gramadotur está preparando mais uma atração para esta reta final do 35º Natal Luz de Gramado. Nesta quinta-feira (28) às 17h, na Vila de Natal, acontece a apresentação do Coral de Libras. Eles estarão se apresentando em parceria com a Trupe de Natal.

As atrações são gratuitas e integram o projeto "Natal Luz Para Todos". O 35º Natal Luz de Gramado acontece até sábado, dia 30 de janeiro.