Projeto levará teatro para cinco cidades da Região das Hortênsias

A arte, por meio do teatro de bonecos e oficinas de artesanato, será introduzida a comunidades, em geral, sem acesso a esses conteúdos em Canela, Gramado, São Francisco de Paula, Nova Petrópolis e Picada Café. O Grupo Daiene Cliquet Artes, de fevereiro a abril, desenvolverá o projeto Arte que nos toca - Bonecos na comunidade, contemplado pelo edital SEDAC nº 09/2020 da Lei Aldir Blanc nº 14.017/2020, da Secretaria da Cultura do Rio Grande do Sul.

"Vamos proporcionar uma pluralidade cultural, promovendo um rico intercâmbio de técnicas e expressões culturais", adianta Daiene.

Por meio de diferentes linguagens artísticas do teatro de bonecos, Daiene e Cesar Cliquet vão propor mais de 70 apresentações durante a execução do projeto, com grupos de teatro de bonecos de vários estados brasileiros. Em Canela, o Centro Social Padre Franco, no bairro Santa Marta, receberá as diversas atrações em ação denominada Canela Alegria, nos dias 15 e 18 deste mês. Outro bairro da cidade também será contemplado, mas ainda em definição pela organização. Já em Gramado, os espetáculos acontecerão no Altos da Viação Férrea, no Núcleo Ivan de Albuquerque nos dias 21 e 28 de fevereiro e 7 e 14 de março. Em Picada Café será no dia 4 de fevereiro, dentro do projeto desenvolvido no Município, Ateliê das Artes, na EMEI Quatro Estações.

Os locais das apresentações em São Francisco de Paula e Nova Petrópolis serão divulgados ao longo da execução do projeto. "Faremos uma mostra híbrida, contemplando o digital e o presencial, respeitando os medos mais que justificáveis para esta fase. Teremos a participação de 27 espetáculos, sendo 13 presenciais", frisa Cesar. Em cada ação, a dupla fará uma oficina de criação de bonecos. Após as atividades, será possível, também, conhecer um pouco do processo de criação dos proponentes com um bate-papo.

O grupo Daiene Cliquet Artes reforça que em todos os locais de apresentações do projeto haverá a sanitização do local por empresa especializada, assim como a distribuição de máscaras e álcool em gel para o público. Nos locais de apresentação, em Canela, também haverá a distribuição de pipocas e maquiagem artística para as crianças.