ABASTECIMENTO Notícia da edição impressa de 27/01/2021. Alterada em 27/01 às 03h00min Santa Clara do Sul compra tanque para transporte de água

Com capacidade de 6 mil litros, tanque teve investimento de R$ 12,7 mil MAICA VIVIANE GEBING/DIVULGAÇÃO/CIDADES/JC

A fim de promover economia, facilitar o transporte de água potável e realizar a irrigação de praças, jardins e canteiros, a Prefeitura de Santa Clara do Sul adquiriu um tanque com capacidade de 6 mil litros de água. O investimento é de R$ 12,7 mil, provenientes de recursos próprios do município.

Segundo o secretário de Infraestrutura, Fabrício Renner, o tanque vai agilizar o atendimento às famílias que enfrentam dificuldades de abastecimento de água no período de estiagem.