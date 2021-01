Inscrições para Educação Infantil em Pelotas foram prorrogadas até domingo

Seguem abertas, até o próximo domingo (31), as inscrições online para a Rede Municipal de Ensino, voltadas a novos alunos da educação infantil, pré 1 e 2, para crianças de 4 e 5 anos. As inscrições estão disponíveis no portal da Educação do Governo do Estado (educacao.rs.gov.br). A inscrição virtual visa reduzir a circulação de pessoas e, consequentemente, a proliferação do novo coronavírus.

Em Pelotas, a educação infantil é oferecida em toda a rede municipal, com 90 escolas de educação infantil e ensino fundamental. A alocação dos alunos será feita pelo sistema da Secretaria Estadual da Educação (Seduc), por meio do convênio entre a prefeitura municipal e o governo do Estado. No momento da inscrição, o responsável poderá escolher até três opções de escolas, em ordem de preferência.

Nos últimos anos, o município atendeu a todos os pedidos de matrículas de crianças a partir dos quatro anos, e nenhum aluno ficou sem vaga.