Gramado instala novas lixeiras

A Prefeitura de Gramado, através da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, iniciou na segunda-feira (25) a instalação de novas lixeiras na área central. Ao todo, serão instaladas 100 peças na primeira etapa da ação.

Além disso, a pasta vai recolher as peças velhas danificadas. O trabalho de instalação está sendo feito por partes. Primeiro as novas lixeiras são colocadas e depois as peças recebem os adesivos.

O secretário de Obras e Serviços Urbano, Rafael Ronsoni solicita que a população fiscalize o uso correto das lixeiras. "Pedimos a colaboração da população no sentido de preservar o patrimônio público, buscando assim manter a cidade cada vez mais ordenada e limpa", diz o secretário.