Pelotas desenvolve serviço voltado para atender pessoas em situação de rua

Entre 200 e 250 pessoas vivem nas ruas de Pelotas, atualmente. Uma parte delas tem casa e família. Outros não têm nada. As razões que levaram cada uma delas a essa situação são as mais diversas, como conflitos familiares, especialmente a violência doméstica, transtornos mentais e o uso abusivo de álcool e outras drogas, além de dificuldades financeiras.

Uma importante ferramenta de avaliação de risco social continua sendo executada, pela prefeitura, durante o período da pandemia do novo coronavírus: a abordagem social. A conhecida "ronda" da Prefeitura, é feita diariamente para identificar pessoas em situação de rua que precisam do auxílio do poder público.

O secretário de Assistência Social (SAS), José Olavo Passos, explica que este tipo de serviço não é um favor de nenhuma esfera de governo, mas um direito humano que precisa ser assegurado. "Nosso objetivo não é apenas tirar as pessoas das ruas, mas garantir dignidade e segurança para cada uma delas, seja pela reinserção familiar, seja na busca de um trabalho, no atendimento social e de saúde", afirma.

Na abordagem social, os técnicos apresentam alternativas e tentam convencer as pessoas em situação de rua a acessar os serviços da assistência social e de saúde. Os profissionais ouvem os usuários e acabam criando vínculos. Os que aceitam são encaminhados para a Casa de Passagem, onde encontram cama e roupas limpas para passar a noite; ao Centro Pop, onde podem fazer as refeições, tomar banho e lavar as roupas; recebem apoio para fazer novos documentos, encaminhar tratamentos de saúde e ajuda para traçar novos planos para a sua vida.

Um grupo de trabalho, chamado Rede Rua, planeja e organiza ações nas ruas de Pelotas - tanto com adultos em situação de rua, como de crianças e adolescentes em trabalho infantil e outras condições de risco.

Pessoas que se encontram em situação de rua, ou que conhecem outras que precisam de ajuda, podem entrar em contato com o Centro Pop, das 8h às 17h, pelo telefone (53) 3222-1587. As abordagens são realizadas todas as noites.