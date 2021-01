Pesquisa do Procon aponta variação de até 73% nos preços dos itens da lista de materiais escolares em São Leopoldo

Nos dias 19 e 20 de janeiro, o Procon municipal de São Leopoldo realizou a pesquisa anual de materiais escolares nas livrarias e supermercados da cidade. A pesquisa analisou as variações de preços de 46 itens, incluindo lápis, canetas, borrachas, apontadores, colas, cartolinas, pacotes de folhas A4, cadernos, entre outros.

A pesquisa visa mostrar ao consumidor que há a necessidade de pesquisar preços em diferentes estabelecimentos antes de finalizar as compras para que não acabe pagando mais caro pelo mesmo produto.

Somando os 46 itens analisados, comprando todos os itens no mesmo estabelecimento, os valores variam de R$154,65 a R$266,95, ou seja, uma variação de 73%. Caso as compras dos produtos sejam feitas em diversos estabelecimentos, a variação pode chegar a 83%.

Os itens com maiores variações de preços são a borracha branca e macia nº20 e a cola branca líquida (90gr). A borracha pode custar de R$0,10 a R$3,89 (variação de 3990%) e a cola varia de R$0,70 a R$6,99 (variação de 998%) .

Neusa Azevedo, diretora do Procon São Leopoldo, destaca que os gastos com materiais escolares aumentam a cada ano, tornando-se mais uma grande preocupação para as famílias. "Infelizmente o país privilegia os grandes investidores. O lucro rápido prejudica nossa economia e o consumo interno de bens de primeira necessidade e quem mais sofre é o povo de baixa renda", explica Neusa.

"É preciso que o consumidor pesquise, negocie e fique atento com preços abusivos e as exigências das escolas. São tempos que exigem um enorme esforço do consumidor. Caso se depare com irregularidades, denuncie", reforça a diretora do Procon São Leopoldo.

Materiais de uso coletivo e higiene pessoal não podem ser incluídos nas listas escolares de materiais. Itens de uso coletivo, como de higiene e limpeza, não podem ser solicitados pelas escolas, a regra vale inclusive para produtos como o álcool-gel, muito utilizado em função da pandemia. As instituições de ensino não podem, também, exigir marcas ou locais de compra específicos.