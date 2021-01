Venâncio Aires terá novo Centro de Convivência

O prefeito de Venâncio Aires, Jarbas da Rosa, esteve na sexta-feira (22) em vistoria a uma área no bairro Battisti, ao lado do Centro de Referencia de Assistência Social (CRAS). O objetivo é definir o local para a construção de um Centro de Convivência. A obra já possui recursos de emenda parlamentar do deputado Marcelo Moraes (PTB) no valor de R$ 500 mil. O Centro abrigará cursos, grupos sociais e oficinas para mais de cinco mil famílias da região dos bairros Battisti, Coronel Brito e Brands.

O objetivo do governo anterior era destinar o recurso do Centro de Convivência para um terreno em Picada Mariante. No entanto, como o objetivo do projeto é o atendimento de famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade e risco social, por meio do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, o local foi modificado antes de iniciar o processo licitatório para construção.

De acordo com a secretária Ana Cláudia Teixeira, o projeto modelo possui 169 m2 e será construído em terreno anexo ao CRAS Battisti. "Nos próximos 30 dias vamos adequar o projeto ao novo local destinado pelo prefeito e apresentar à Caixa".