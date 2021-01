AGRONEGÓCIO Notícia da edição impressa de 26/01/2021. Alterada em 26/01 às 03h00min Embalagens de agrotóxicos são recolhidas em Boa Vista do Incra

A Emater/RS-Ascar e a Prefeitura de Boa Vista do Incra, em parceria com a empresa inPEV se preparam para realizar a primeira campanha de recolhimento de embalagens de agrotóxicos usadas neste início de 2021.

A previsão é para entre os dias 25 e 29 deste mês as equipes deverão percorrer 17 comunidades rurais do município, atendendo a 80 famílias de produtores rurais.

Há três anos é feito o recolhimento das embalagens em todas as comunidades rurais do município. O trabalho é realizado três vezes ao ano.

A campanha de conscientização dos produtores e de recolhimento de embalagens de agrotóxicos objetiva retirar das propriedades e do meio ambiente mais de 11 mil embalagens, dando um destino correto a esse material.

As embalagens recolhidas são enviadas para a central de recolhimento da inPEV, em Boa Vista do Incra, onde são selecionadas, prensadas e enviadas para recicladoras nas cidades de São Paulo (SP), Maringá (PR) e outros municípios

Na companhia, um extensionista da Emater/RS-Ascar se encarrega da divulgação, contatos e confere as embalagens para a coleta e destino. A inPEV, empresa parceira, recebe e destina as embalagens de agrotóxicos vazias. E a prefeitura municipal de Boa Vista do Incra participa da campanha utilizando um caminhão, durante toda a semana de recolhimento.