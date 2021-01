Pelotas reabre inscrições para videofonista e técnico de informática

A Prefeitura de Pelotas reabriu o prazo de inscrições da seleção simplificada para admissão em contrato administrativo temporário de 34 profissionais, mais cadastro reserva, para a Secretaria de Saúde (SMS). São 32 vagas para videofonista auxiliar de regulação e duas para técnico de Informática.

As inscrições são realizadas exclusivamente pelo site da Prefeitura, até as 23h59 do dia 27 de janeiro. Candidatos que se inscreveram no primeiro prazo, encerrado em 4 de janeiro, não precisam fazer nova inscrição. O candidato deverá preencher os dados solicitados e requerer a inscrição online, anexando arquivo em formato PDF, os documentos: currículo e todas suas comprovações, nome, data de nascimento, RG e CPF, e comprovação dos requisitos exigidos para a função.

Para a vaga de videofonista é exigido ensino médio completo, a carga horária é de 40 horas semanais e a remuneração é de R$1.048,81. A vaga de técnico de informática exige ensino médio completo e curso técnico em informática completo, devidamente comprovados por certificado. A carga horária é 40 horas semanais e a remuneração de R$1.268,81. Os contratados terão, também, direito a auxílio-alimentação de até R$ 270 por mês, conforme efetividade.