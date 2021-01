TRÂNSITO Notícia da edição impressa de 26/01/2021. Alterada em 26/01 às 03h00min Horários de ônibus no transporte de Caxias do Sul são ampliados

A Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade (SMTTM) de Caxias do Sul informou que a concessionária que opera o serviço de Transporte Coletivo Público Urbano no município, aumentou os horários de atendimento ao público nesta segunda-feira (25). As ações serão implementadas em quatro linhas, como forma de obter melhores qualificações de segurança sanitária (evitar excesso de lotação de passageiros) no serviço prestado aos usuários nos horários de pico.

Na L45 - Pedancino, haverá ampliação de uma viagem às 6h20. O ônibus sairá do bairro Pedancino e o itinerário será via Parque Alvorada / Brandalise / Estação Bento. Na L56 - Reolon, haverá apoio logístico para enfrentar o pico no horário da tarde. Desta forma, a frequência entre as saídas passará dos atuais 20 minutos para aproximadamente 13 minutos.

Nas linhas L83 - Campos da Serra e L85 - Nossa Senhora das Graças, a concessionária também irá ampliar o reforço da frota nos horários de pico, tanto de manhã como à tarde. A previsão é de outras duas viagens ao dia, uma em cada turno, além das que estão em operação. A SMTTM explica que as mudanças foram propostas após constatação de aumento na demanda de passageiros nos ônibus em ações rotineiras de fiscalização

Os usuários do transporte coletivo podem consultar os novos horários de saídas e chegadas no site da concessionária, em www.visate.com.br. Outra alternativa é entrar em contato diretamente com a empresa através do Whatsapp (54) 99605.3935.