Amvat elege nova diretoria em assembleia no dia 29

A primeira assembleia geral deste ano, da Associação dos Municípios do Vale do Taquari (Amvat), está agendada para o próximo dia 29 deste mês, às 9h, no Estrela Palace Hotel, em Estrela. A pauta principal do encontro é a eleição da diretoria da entidade, gestão 2021.

Mantendo acordo de vários anos, o MDB, partido que elegeu o maior número de prefeitos na região, vai indicar o presidente, estando definido o nome do prefeito reeleito de Santa Clara do Sul, Paulo Cezar Kohlrausch. Conforme Kohrausch, a chapa com a nominata completa será apresentada na assembleia.

Os trabalhos serão conduzidos inicialmente pelo presidente Celso Kaplan, ex-prefeito de Imigrante e atual secretário da Saúde de Estrela. Kaplan assumiu a Amvat no início de junho de 2020 e destaca o trabalho feito ao longo dos meses, quando a entidade tomou frente em questões como a pandemia do novo Coronavírus e a enchente, que assolou a região no mês de julho do ano passado. "O que mais me surpreendeu neste período foi como a entidade conseguiu crescer, como ela mostrou a sua importância no cenário regional. Conseguimos passar o recado aos municípios de como é importante ter o Vale unido, trabalhando por uma mesma causa".

Além da posse da nova diretoria, a assembleia tratará de assuntos gerais, como o distanciamento controlado e demandas para o ano de 2021.