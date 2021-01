Venâncio Aires vai revitalizar lado direito do calçadão

Uma reunião com um grupo de empresários e proprietários de imóveis da rua Osvaldo Aranha tratou, no dia 21, do projeto de revitalização do lado direito do calçadão de Venâncio Aires. O passeio público, que recebeu reforma dos empresários do lado esquerdo, deve ser remodelado pelo Município, nos mesmos moldes, agora do lado direito da via. O objetivo é utilizar emenda parlamentar para finalizar a revitalização da Praça Matriz e ao longo das duas quadras do calçadão. O prefeito Jarbas da Rosa solicitou que o projeto técnico seja apresentado em até 30 dias.

Em depoimento, os empresários do calçadão comemoraram a revitalização inicial. "Antes dela, tínhamos sete salas comerciais vazias ao longo do calçadão. Agora não temos mais nenhuma. Resgatar o nosso centro comercial é fortalecer toda a economia d a cidade", manifestou Volnei Sehn.

Para remodelar o lado esquerdo, os empresários se uniram no projeto de aproximadamente R$220 mil. Foram R$176 mil investidos pelos comerciantes e outros 30% em material e maquinário da Prefeitura.

Para a próxima etapa, a Administração Municipal conta com R$ 486 mil de emenda parlamentar do deputado federal Marcelo Moraes (PTB). "Vamos utilizar essa emenda para terminar de vez com esses problemas na Praça Matriz e reformar o passeio público. Precisamos de um projeto harmônico com o que já foi feito do lado esquerdo. Está na hora de o nosso centro da cidade voltar a orgulhar os venâncio-airenses", declarou Jarbas da Rosa.

Na pauta do encontro esteve ainda a retirada das demais tipuanas da rua central, a possibilidade de novas vagas de estacionamento paralelo no projeto previsto pela Prefeitura e o paisagismo dos canteiros já existentes.