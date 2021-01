Produtores de Westfália já podem requerer subsídio para compra de lona plástica

Até o dia 30 de junho, segue aberto o prazo para que os produtores rurais de Westfália possam requerer o subsídio para a aquisição de lona plástica, cortina, plástico e tela sombrite. O programa está recebendo inscrições desde o início deste ano.

Neste ano, o programa agrícola subsidiará em 50% a aquisição de lona plástica 150 ou 200 micras para o fechamento de silagem, cortina de polipropileno para instalações rurais, plástico para cobertura de estufas de hortifrutigranjeiros e tela sombrite. O subsídio será de, no máximo, R$ 250,00 por propriedade rural do Município. Cabe ao produtor efetuar a compra da mercadoria, conforme a sua escolha, em qualquer estabelecimento comercial de Westfália ou na Cooperativa Agropecuária Regional Languiru Ltda.

Para obterem o benefício, os produtores precisam apresentar, na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, o Talão de Produtor Modelo 15, cadastrado em Westfália, e que apresente, no mínimo, seis notas fiscais de venda, com as respectivas contranotas. Entre estas, somente uma poderá ser de produtor a produtor para fora do Município.

Produtores que tiverem feito seus cadastros para obtenção de Talão de Produtor Modelo 15 em um prazo inferior a 12 meses, devem apresentar número de notas fiscais proporcionais ao período de inscrição. O benefício somente será concedido aos produtores rurais que estiverem quites com a tesouraria da Prefeitura de Westfália.

Para receberem o subsídio, os produtores rurais westfalianos devem apresentar, na tesouraria do Município, a nota fiscal de compra dos produtos, com data não anterior a 4 de janeiro e não posterior a 30 de junho de 2021, sendo esta data o último prazo para receber o benefício através do programa. Quando da inscrição, os agricultores firmarão o Termo de Compromisso.