CULTURA Notícia da edição impressa de 26/01/2021. Alterada em 26/01 às 03h00min Sapecada do Milho Verde entra para calendário de Taquara

Atração valoriza a história dos tropeiros e a resgata a memória de antigos hábitos alimentares no campo Prefeitura de Taquara/Divulgação/Cidades/JC

O fogo vivo na fogueira assa lentamente as espigas sobre a grade. Vez ou outra, alguém vira uma a uma. Assim como se cuidassem de um bom churrasco, um grupo de apaixonados pela cultura tradicionalista deu início, na quinta-feira (21), em Açoita Cavalo, interior de Taquara, à primeira Sapecada do Milho Verde. A atividade resgata a história gastronômica do tropeirismo e entrará para o calendário de eventos de Taquara.

Anfitrião da sapecada, Marco Aurélio Angeli (Zoreia) é um entusiasta da cultura tropeira. Ele lembrou que a história da humanidade está envolta no cultivo e produção de alimentos a partir do milho. A linha de pensamento foi reforçada pelo vice-prefeito Nelson Martins. "Temos várias propriedades em nosso interior que cultivam o milho. Podemos pensar em futuramente levar essa sapecada para a Rua Coberta", destacou.

A iniciativa irá passar a integrar o calendário de eventos municipais. Para a prefeita Sirlei Silveira, é o reconhecimento da história local, de hábitos que foram perdidos e que, resgatados, contribuem para manter viva a tradição passada há gerações de moradores do campo. Em 2015, quando era vereadora, Sirlei apresentou proposição na Câmara para que os alunos das escolas municipais tivessem acesso, através de Lei Municipal, a uma cadeira sobre o Tropeirismo no Brasil.