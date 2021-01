Procura por produtos orgânicos tem aumentado em Sapiranga

Feira que acontece toda sexta-feira no Pavilhão do Agricultor tem atraído público interessado nos alimentos /PREFEITURA DE SAPIRANGA/Divulgação/Cidades/JC

Ter a possibilidade de adquirir produtos orgânicos, semanalmente, em uma feira de produtores orgânicos da cidade é um privilégio que o sapiranguense já tem há quase oito anos. A Feira dos Orgânicos, que acontece toda sexta-feira, no pavilhão do Agricultor, localizado no Centro da cidade, é uma conquista que nasceu de longas conversas e o amadurecimento da ideia entre os agricultores e a Emater. Conforme Mateus Farias de Mello, extensionista chefe do escritório da Emater de Sapiranga, a ideia ainda é ampliar e melhorar a feira, que já pode ser considerada uma conquista para toda a comunidade.

"A produção de orgânicos afeta diretamente a qualidade de vida do agricultor e, consequentemente, a qualidade do alimento para o consumidor. Além da ausência de veneno, que é prejudicial à saúde, já temos dados científicos relacionando os diferentes tipos de grau de autismo em crianças ao uso de agrotóxicos nos alimentos. O alimento orgânico ainda melhora o raciocínio das pessoas", destaca Mateus, salientando a grande gama de benefícios que o alimento orgânico traz para as pessoas.

Em Sapiranga, uma família já foi certificada como produtor orgânico e outras famílias estão no processo de certificação por auditoria, o que permite ao produtor chegar em mercados muito maiores para venda dos seus produtos. "Temos muitos outros agricultores que utilizam insumos ecológicos, mas ainda não são certificados. Estamos trabalhando a organização da certificação junto com eles', explica o extensionista.

Confira abaixo a produção orgânica de duas famílias de Sapiranga. Ambas são propriedades familiares que comercializam seus produtos na Feira de Orgânicos e também com entregas diretas aos clientes. As famílias já são reconhecidas na cidade pela qualidade dos produtos e pelo atendimento personalizado.

A Feira dos Orgânicos acontece toda sexta-feira, no pavilhão da Feira do Agricultor, localizado na Avenida João Corrêa, 1690, no Centro da cidade, das 7h às 12h.

Na propriedade da família Kronbauer, Ivanir e a filha, Leila, plantam, em um espaço de cerca de dois hectares, diversas culturas como tomate, mirtilo, aipim, batata-doce, moranga, abóbora, milho, abobrinha, banana, morangos e cebola. "Sempre plantamos sem usar agrotóxicos, porque sabemos que é muito utilizado e não queremos isso para nós. Foi em setembro de 2018 que fui na primeira reunião com produtores orgânicos. Hoje estamos no processo de certificação da nossa produção", explica Leila.

Para os próximos meses, a família organiza a plantação de morangos. A terra está sendo preparada, dentro da estufa, com compostos orgânicos específicos, e em fevereiro chegam as mudas novas, vindas da Patagônia e de Farroupilha. "Vamos aumentar a produção. São 2.500 mudas. Vamos plantar em fevereiro, e entre 4 e 5 meses inicia a produção", detalha.

Outro produto que surpreendeu a família foi o tomate. "Iniciei com o tomate ano passado e foi uma experiência que deu certo. É uma das culturas que mais vai veneno. E não usamos nada. Usamos homeopatias quando necessário", ressalta Leila. Ela e a mãe, além de visitas a outros produtores de orgânicos, participam continuamente de cursos e capacitações junto a Emater.

A família Kronbauer leva para a feira tudo o que colhe na semana e também entrega nas casas dos clientes que encomendam. As encomendas podem ser realizadas diretamente pelo Instagram @leilahelenakronbauer

Já a família Konrath iniciou na produção de orgânicos em 2012. Em 2014 conquistaram a certificação de orgânico da OCS (Organismo de Controle Social) e em janeiro de 2020 certificaram por auditoria, e ganharam o selo verde dos orgânicos do Brasil. A família hoje, nesta época do ano, está colhendo berinjela, pimentão, pepino japonês, vagem e alface. A colheita do tomate está no final, cultura que deu certo e motivou os agricultores.

"Gostamos de plantar tomate. O nosso ficou muito bom. Optamos em diminuir algumas coisas e plantar mais tomate. Assim diminuímos também a burocracia para a certificação, pois temos que apresentar planos de manejo, de plantio e de colheita", explica Mara Konrath.

Para eles, a conscientização das pessoas quanto a importância da alimentação orgânica está crescendo bastante. "Lutamos muito por essa feirinha, para que todo mundo participe. Para mostrar que o orgânico não é caro e não é feio. Vendemos orgânico de qualidade. E essa sempre foi a nossa proposta", salienta a produtora.

A família hoje está focada nas entregas, que aumentaram consideravelmente depois do início da pandemia. "As pessoas não precisam sair de casa, se acostumaram com a comodidade". Os kits são entregues nas casas dos clientes, conforme o pedido realizado anteriormente a partir de uma lista de opções enviada pelo WhatsApp ou redes sociais. O instagram da família é @konrathdelivery.

Em segundas-feiras, as entregas acontecem em São Leopoldo, Sapucaia do Sul, Portão, Estância Velha, Ivoti, Picada Café e Dois Irmãos. Na terça-feira, entregam em Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga e Araricá e na quinta-feira a entrega novamente nos municípios onde houver pedido.