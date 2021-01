Poço artesiano vai reforçar rede de água em Candelária

Com a intenção de trazer um reforço a rede de água da região do Pinheiro, que atende aproximadamente 100 famílias, a Prefeitura Municipal através da Secretaria Municipal de Agricultura, em parceria com o Governo do Estado, está perfurando poço artesiano na região. Os equipamentos usados são de propriedade do Estado, e cabe aos municípios custear as despesas de combustível, revestimento e apoio logístico para a equipe do estado que trabalha no local.

Segundo o secretário Tavares, "estamos concluindo o Termo de Cooperação nº 1917/2020, com a SEAPDR para abertura de três novos poços artesianos no município, nas localidades de Três Pinheiros, Picada Karnopp e Pinheiro", informou.

O prefeito Nestor Ellwanger, o Rim, e o vice prefeito Cristiano Becker, acompanhado do fiscal do meio ambiente, Fernando Auler, além do secretário Tavares visitaram o local, onde serão gastos aproximadamente R$ 30 mil, os investimentos do município como contrapartida neste termo de cooperação devem ficar na ordem de R$ 80 mil. A perfuração do poço deve ser concluída nos próximos dias, e segundo informações deve ter aproximadamente 150 metros de profundidade.