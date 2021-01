Novo Hamburgo é exemplo na redução da criminalidade e acidentalidade no Estado

Novo Hamburgo encerrou 2020 com o menor número de homicídios da série histórica publicada pela Secretaria da Segurança Pública (SSP/RS), iniciada em 2002.

Entre janeiro e dezembro do ano passado, foram 24 assassinatos, uma queda de 45,5% em relação aos 44 homicídios de 2019. Antes disso, o menor número havia sido registrado somente em 2010, com 33 de ocorrências deste tipo. Esse resultado deixa o município com o indicador dentro do preconizado pela Organização das Nações Unidas (ONU) para os padrões mundiais de violência letal, que é de 10 homicídios para cada 100 mil habitantes. O índice ficou em 9,72 para cada 100 mil habitantes, considerando uma população de 247.032 para o ano passado, segundo o IBGE.

O balanço, elaborado pelo Observatório da Segurança de Novo Hamburgo (OSNH), aponta para a redução em todos os principais indicadores criminais ao longo de quatro anos. Nos homicídios dolosos, a queda foi de 61,9% entre 2017 e 2020. Além disso, desde 2018 não são registrados latrocínios no município. O delito, que combina elementos de crimes contra a vida e de crimes contra o patrimônio, é um dos mais impactantes para a sociedade, em virtude da violência empregada e de suas consequências.

Os furtos e roubos também reduziram em Novo Hamburgo. O primeiro indicador aponta diminuição de 23,7% e o segundo, de 53,6%. Quando se analisa o recorte envolvendo furto e roubo veículos, a queda é ainda maior: 44,7% e 53,8%, respectivamente. O abigeato, crime localizado em sua quase totalidade na zona rural, obteve redução de 30,4% entre 2017 e 2020.

O OSNH também apresentou um estudo com foco na violência contra a mulher e violência sexual. Entre 2017 e 2020, o crime de ameaça reduziu 12,1%, já lesão corporal apresentou queda de 29,1% Os estupros consumados diminuíram 17,7% e as tentativas de feminicídio aumentaram 50%, na comparação entre 2017 e 2020. Com relação aos feminicídios consumados, foram registradas duas ocorrências nos últimos quatro anos, uma em 2018 e outra em 2020.