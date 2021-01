Hospital Sapiranga receberá repasse de R$ 323 mil mensais

Com o objetivo de fortalecer a parceria entre município e o Hospital Sapiranga, a prefeita Carina Nath esteve reunida com a administradora Elita Cofferri Herrmann e Cintia Lidiane Skonetzky, da casa de saúde sapiranguense, na última quinta-feira (21).

A partir de fevereiro o convênio da prefeitura municipal com o hospital (com repasse mensal de R$ 290 mil) passará a ser de R$ 298 mil, gerando um acréscimo de R$ 8 mil. Além desse montante, mais R$ 25 mil serão destinados para UTI Neonatal, totalizando o valor do contrato em R$ 323 mil. Também participou do encontro a secretária municipal de Saúde, Janete Hess.