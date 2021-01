SmartEscola promove inclusão digital em Santa Cruz do Sul

Com o objetivo de promover a inclusão digital de estudantes de escolas públicas por meio do acesso a smartphones, o SmartEscola é um projeto de iniciativa conjunta do Banco Social de Tecnologia (BTec), Conselho Municipal de Ciência, Inovação e Tecnologia (Comciti) e Sicredi Vale do Rio Pardo, em parceria com a agência Empório Adamantis e Grupo Escoteiro Santa Cruz. Na última semana, teve início a primeira fase da iniciativa, que se refere à captação de aparelhos telefônicos usados e acessórios. Além das agências do Sicredi - Centro, Afubra, Arroio Grande e Linha Santa Cruz -, outros pontos de coleta estão recebendo os materiais.

O coordenador de Programas Sociais da instituição cooperativa, Marco Antonio da Rocha, explica que depois de captados, os celulares serão formatados e atualizados pelo BTec e, posteriormente, encaminhados para a Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) José Ferrugem, do Bairro Renascença, e para a Emef São Canísio, do Bairro Dona Carlota. Na sequência, outras escolas municipais poderão ser beneficiadas, de acordo com a disponibilidade de aparelhos. Conforme Marco, as escolas serão responsáveis pelo repasse aos alunos que possuem dificuldade de acesso às atividades escolares remotas. "Inicialmente, estas duas escolas serão atendidas, visto que não temos ideia de quantos aparelhos serão captados e como vamos conseguir viabilizar o acesso à internet", destacou.