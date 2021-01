Kit para análise de água beneficia piscicultores em Boa Vista do Incra

Um kit técnico para análise de água doce para piscicultura foi adquirido pela Prefeitura de Boa Vista do Incra no ano de 2020, através do Programa de Apoio à Atividade de Piscicultura, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Agricultura e executado pela Emater. A solicitação para aquisição do kit foi feita pela Emater, para incentivar a piscicultura profissional no município, pois com o equipamento é possível aferir e monitorar vários parâmetros da qualidade da água, fundamentais quando se pensa em cultivar peixes em água doce para geração de renda.

"O kit traz mais segurança nas orientações de manejo dos viveiros de piscicultura, já que, através do mesmo, podemos aferir na taipa do açude os parâmetros e já orientar o piscicultor sobre como proceder para corrigi-los. Até o momento foram realizadas 50 análises da qualidade da água nas propriedades do município", complementa Rodimar dos Santos, extensionista rural da Emater.

Adquirido da Empresa Alfakit, o kit contém reagentes químicos para os testes de Oxigênio dissolvido, Alcalinidade, PH e Amônia, entre outros, além de maleta plástica para transporte, termômetro, Disco de Secchi, cubetas, seringa de coleta, papel filtro, manuais de campo e sobre a qualidade da água e planilhas de monitoramento.