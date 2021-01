Rede de água contempla 37 famílias do interior de Vera Cruz

Em um período de calor e escassez de chuvas, uma obra traz alento para a moradores da localidade de São João, em Alto Ferraz, no interior de Vera Cruz. A construção de rede de abastecimento deve dar fim aos problemas de falta de água na região. Ao todo, são 1.900 metros de extensão da rede que vai beneficiar 37 famílias.

Na quarta-feira (20), o Prefeito Gilson Becker, acompanhado do Secretário de Obras, Saneamento e Trânsito, Samuel Oliveira, e dos vereadores Ludwig Conrad (PSB) e Mártin Nyland (PTB) estiveram conferindo os trabalhos. A equipe do Sistema Municipal de Água e Esgoto deu início às obras na terça-feira (19) e deve concluir a rede em duas semanas.

Conforme o titular da pasta, o investimento na compra das tubulações foi de R$ 12 mil reais, aquisição feita com recursos próprios do município através de licitação. Além disso, foram utilizadas conexões do depósito do Semae e mão de obra da secretaria, o que permitiu que a construção fosse realizada com custo mais baixo.

O município de Vera Cruz recebeu nesta semana um recurso de R$ 100 mil do Governo do Estado. O valor havia sido solicitado pelo Prefeito Gilson Becker e pelo ex-prefeito Guido Hoff ao Secretário Estadual de Obras e Habitação, José Stédile. O recurso é para alargamento e melhorias nas estradas das localidades de Batata Loch e Alto Dona Josefa. Nos próximos dias deve ser aberto processo licitatório para contratação de horas de máquinas para o serviço.