Agricultor doa mais de 10 toneladas de pêssegos à Prefeitura de Caxias do Sul

Nesta quinta-feira (21), a Secretaria Municipal da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (SMAPA) de Caxias do Sul recebeu a doação de mais de 10 toneladas de pêssegos. Os frutos estão sendo colhidos em propriedade no distrito de Fazenda Souza. O proprietário André Turella revela ter sofrido perdas de 95% da produção, impactando no valor comercial, mas que a fruta permanece com a qualidade para consumo, atestada após vistoria de técnicos da Emater.

A fruta precisa do inverno na época certa para o desenvolvimento natural, mas geadas ocorridas no final de setembro impactaram na aparência, gerando perda de valor comercial. Conforme a diretora da Segurança Alimentar, Cristina Gregoletto, as parcerias entre Banco de Alimentos e os produtores são muito importantes. "As parcerias que desenvolvemos têm enorme valor, pois esse alimento que, em um primeiro momento, não tem valor comercial, pode ser distribuído para milhares de pessoas", salienta.

O Banco de Alimentos atende 101 instituições cadastradas e oferece aproximadamente 8 mil refeições diárias. A SMAPA informa que, quando o produtor quer doar, servidores são cedidos e auxiliam na colheita e no transporte até o Banco de Alimentos. Para doar, basta contatar pelo telefone (54) 3211.5943, WhatsApp (54) 9 8429.6291 ou e-mail bancodealimentos@caxias.rs.gov.br.