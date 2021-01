Vale do Paranhana faz mobilização de conscientização aos protocolos e medidas de segurança da Covid-19

A Associação dos Municípios do Vale do Paranhana (Ampara), através das suas secretarias municipais, promove nesta sexta-feira (22) uma grande mobilização regional de conscientização aos protocolos do distanciamento controlado e de combate à pandemia do novo coronavírus.

Das 9h às 15h, representantes dos municípios que integram a Ampara e a Região 6 de Saúde (Taquara, Igrejinha, Parobé, Riozinho, Rolante, Três Coroas, São Francisco de Paula e Cambará do Sul), percorrerão os seus comércios locais, bares, restaurantes, agências financeiras e áreas de lazer.