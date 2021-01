São Borja conclui melhorias no interior

Equipe da Prefeitura Municipal de São Borja está concluindo ações de melhorias no interior do município. Os trabalhos estão concentrados na estrada do Rincão da Coudelaria, contemplando uma extensão de 9,5 km, de patrolamento e ensaibramento, trabalho este, realizado com maquinários próprios da Prefeitura. No local são utilizados uma motoniveladora, caminhões e compactador, visando a melhor qualidade no tráfego.

O secretário de Infraestrutura, Serviços Urbanos, Segurança e Trânsito, Mário Porto, ressalta a importância dos trabalhos de melhorias na estrada para a comunidade, bem como, faz um agradecimento ao senhor Valmor Poerscke que contratou o serviço de uma escavadeira hidráulica para dar apoio aos serviços da equipe.