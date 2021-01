TURISMO Notícia da edição impressa de 22/01/2021. Alterada em 22/01 às 03h00min Região do Vale do Taquari inaugura Centro de Atendimento ao Turista em Lajeado

Foi inaugurado, na quarta-feira (20), o Centro de Atendimento ao Turista do Vale do Taquari (CAT), espaço que fica junto ao pórtico de entrada do Parque Histórico de Lajeado. A solenidade contou com a presença de autoridades da região e do secretário estadual de Desenvolvimento Econômico e Turismo do Rio Grande do Sul, Rodrigo Lorenzoni.

O CAT é uma realização da Associação dos Municípios de Turismo da Região dos Vales (Amturvales), com apoio da Prefeitura de Lajeado e parceria do Conselho Municipal de Turismo (Comtur). O espaço, contará com atendimento de guia de turismo inclusive aos finais de semana, propõe-se a ser um centro de referência para o visitante, um local para a divulgação da cultura, das opções turísticas, da produção e dos empreendimentos industriais, comerciais e serviços do Vale do Taquari, proporcionando visibilidade da região.