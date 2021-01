Inscrições para seleção de estágio em Venâncio Aires vão até amanhã

Até a próxima terça-feira (26) os candidatos interessados em participar do processo seletivo para estagiários na Prefeitura de Venâncio Aires podem fazer inscrição pelo site www.ghb.net.br, onde também é possível acessar o edital com as informações.

A seleção é para formação de cadastro de reserva e preenchimento de vagas. Estão disponibilizadas funções para 30 áreas, sendo 28 para curso superior em andamento e duas para Ensino Médio Profissionalizante. As provas acontecem no dia 30 de janeiro, em formato on-line, das 13h30 às 15h30.