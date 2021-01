Consepro de Sapiranga pode ter auxílio financeiro

A Prefeitura de Sapiranga encaminhou à Câmara de Vereadores o projeto de lei que autoriza a concessão de auxílio financeiro ao Conselho Comunitário Pró-Segurança Pública de Sapiranga (Consepro). "O objetivo é garantir a permanência dos policiais na cidade, ajuda na manutenção dos quartéis, além do reforço na segurança pública", destacou a prefeita Carina Nath.

O auxílio financeiro proposto visa a manutenção do auxílio permanência dos integrantes da Brigada Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros de Sapiranga, visando a aplicação em auxílio direto aos efetivos, ou ainda outras necessidades de caráter administrativo e operacional que as corporações venham a pactuar com o Consepro, através de atas/reuniões e posterior plano de trabalho/aplicação.

O valor proposto para o auxílio é de até R$ 243.888,00, em 12 parcelas no valor de R$ 20.324,00, dividido entre as três corporações (Brigada Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros), sendo de 33,33% para cada uma.