Festival Cidade de Estrela será em junho

Comissão Organizadora afirma que realização do evento está condicionada a uma situação segura para os participantes Plural Comunicação Integrada/Divulgação/Cidades/JC

Depois de ter sido cancelado em 2020, em função da pandemia, o Festival Internacional Cidade de Estrela já tem data estimada para este ano. A Comissão Organizadora da 14° edição do evento, que reúne equipes de voleibol feminino do Brasil e de países vizinhos, confirma o período previsto para a realização do festival de 2 a 6 de junho de 2021.

Estarão em disputa as categorias Sub14 (nascidas em 2008/09), Sub16 (nascidas em 2006/07) e Sub19 (nascidas em 2003/04/05). Os valores referentes aos pacotes de participação, bem como vagas, prazos e formas de inscrição serão divulgados em breve.

Conforme o coordenador técnico da Avates, Rodrigo Rother, a data foi marcada para que as equipes organizem seus calendários. Mas tudo depende de como será o comportamento da pandemia daqui para frente.

As equipes da Avates já se preparam para fazer a volta aos treinos presenciais. O retorno está marcado para segunda-feira, dia 1° de fevereiro.