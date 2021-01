Extensão de rede do Samae entra em conclusão em Caxias

O Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) informa fase de conclusão para duas obras de extensão de rede, em Caxias do Sul. O valor investido nesse serviço é de R$ 510 mil e irá atender os bairros São Virgílio e Altos de Galópolis.

A primeira obra a ser concluída será na rua Conde D'Eu, tendo mais de 1,5 mil metros de extensão na rede. O serviço, com investimento de R$ 270 mil foi iniciado em novembro de 2020 e tem previsão para finalização completa da obra para o fim deste mês, já que o período de testes iniciou na última semana.

A segunda obra a ser concluída é do loteamento Altos de Galópolis, onde será implantado mais de 4 mil metros de extensão de rede. A obra teve início em dezembro e até o final do mês entrará no período de testes. Já em fevereiro, acontecerão as ligações de água, finalizando o serviço. O investimento para esse serviço é de R$ 240 mil.

Para o diretor-presidente do Samae, Gilberto Meletti, essas intervenções visam melhorar a qualidade do abastecimento e também evitar perdas. "Por meio de um processo judicial, o Samae obteve autorização para implantar essa rede de água nos Altos de Galópolis. Trata-se, aproximadamente, de 700 famílias no loteamento, sendo que 470 delas já serão beneficiadas nessa primeira etapa. É mais segurança às famílias e economia para a autarquia, uma vez que os desperdícios serão evitados", salienta.

Hoje, o loteamento tem acesso ao abastecimento por meio de caixas de água instaladas pelo Samae, as quais são abastecidas com caminhão-pipa, chegando a 135 mil litros de água sendo consumidos por semana.

Os materiais usados nas duas obras são tubulações em PVC, sendo na da rua Conde D'Eu, canos com 150 mm e nos Altos de Galópolis, tubos de 100,75 mm e 50 mm de diâmetro.

A empresa executora das duas obras é a Nort Brasil, terceirizada da autarquia.