Safra do Camarão 2021 em Pelotas será aberta oficialmente em 1º de fevereiro

A Safra do Camarão de 2021 será aberta em cerimônia oficial no dia 1° de fevereiro, com a participação da Prefeitura, Emater e a comunidade da Colônia de Pescadores Z3. O ato está marcado para ocorrer no Quiosque da Z3, a partir das 11h, com os cuidados necessários para evitar a infecção pelo coronavírus. Essa será a segunda vez que o início da safra será comemorado em um evento, que tem o objetivo de valorizar o pescador e seu trabalho.

Segundo o secretário de Desenvolvimento Rural, Jair Seidel, a safra deste ano poderá ser a maior dos últimos anos devido às condições climáticas, que são favoráveis em função do baixo nível da Lagoa dos Patos, que propicia a entrada de água salgada na lagoa e, em consequência, de camarões.

Pelos dados da Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), cerca de 650 pescadores estão licenciados para ir em busca do camarão 'rosa', crustáceo que pode ser pego somente após atingir 9 centímetros, o que ocorre após cinco meses de crescimento do camarão e da sua entrada na lagoa. A pesca do animal pode ser feita, de forma legal, até o mês de maio.

A estimativa é de que a captura deste ano aproxime-se de 6 mil toneladas. Os crustáceos apanhados serão distribuídos em 25 bancas localizadas no Centro e nos bairros de Pelotas. Durante a Semana Santa, que ocorre de 28 de março a 3 de abril, esse número dobra, chegando a 50 pontos de venda espalhados pela cidade. O camarão também é comercializado por empresas de outras cidades, bem como por peixarias e agroindústrias de Pelotas.

O secretário também salienta que essa época é muito importante para a economia da cidade, pois faz a economia local girar e oferece aumento de renda às famílias dos pescadores.