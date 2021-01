A escadaria do Belvedere deve receber mais melhorias nas próximas semanas. Em reunião, o prefeito Martin Kalkmann conversou com a artista e professora do PLUG, Grazi Weber, para acertar os últimos detalhes da pintura do local.

O Belvedere recebeu revitalização na escadaria, melhorias na iluminação e recuperação de pontos danificados, drenagem e impermeabilização e construção de um deck para descanso. Além disso, a prefeitura fez a troca da parada de ônibus por um modelo novo na Rua Tuiuti.