Caxias do Sul não terá Carnaval neste ano

A Prefeitura Municipal de Caxias do Sul, através da Secretaria Municipal de Cultura (SMC), diante do cenário de necessidade de distanciamento social em função da pandemia, informa que não serão realizadas atividades oficiais de Carnaval no ano de 2021, nem desfiles de Escolas de Samba nem Blocos de Rua.

A titular da pasta, secretária Aline Zilli, informa que a decisão foi tomada em consonância com representantes dos blocos e das escolas que realizam atividades na cidade, a fim de preservar a integridade dos participantes e, consequentemente, o sistema de saúde. A partir de agora a SMC já trabalha para a realização do de 2022.