Pelotas Parque Tecnológico seleciona empresas

O Pelotas Parque Tecnológico divulgou, na quarta-feira (20), a abertura do processo de seleção de novas empresas de base tecnológica e unidades de pesquisa e desenvolvimento tecnológico a serem instaladas no local. São seis espaços disponíveis, sendo que mais quatro poderão ser disponibilizados até o final de março. As áreas variam de 16m² a 257m².

Os critérios de seleção e contratação, bem como o cronograma completo e as instruções para realização da inscrição estão expostas no Edital de Fluxo Contínuo. As inscrições ocorrerão enquanto houver salas disponíveis.

O edital pode ser acessado no seguinte link. Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail contato@pelotasparquetecnologico.com.br ou pelo telefone (53) 3026-6556.