Ações de manutenção melhoram as estradas para o Litoral Norte

Oito das principais rodovias que levam às praias do Litoral Norte estão em melhores condições de tráfego após uma série de ações de manutenção. Realizados pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) - vinculado à Secretaria de Logística e Transportes (Selt) -, os serviços abrangem a ERS-486/RSC-453 (Rota do Sol), ERS-389 (a conhecida Estrada do Mar, agora denominada rodovia Nelson Gonçalves), ERS-786 (Interpraias), ERS-020, ERS-030, ERS-407 e ERS-417.

De acordo com o secretário da Selt, Juvir Costella, o objetivo é tornar as estradas mais seguras para os veranistas na alta temporada, quando o fluxo de veículos é maior. "Muitas dessas vias receberam atenção especial por serem o caminho para várias praias, como a Estrada do Mar e a Rota do Sol, que faz a ligação entre a Serra e o Litoral Norte", acrescenta.

No momento, as equipes realizam limpeza de valetas, pinturas de pontes e roçadas em um segmento de 68,5 quilômetros que começa na ERS-020, em direção a Tainhas, e passa por Aratinga e Curumim, ao longo da Rota do Sol. Iniciadas no mês passado, as atividades nos pontos críticos dessas rodovias devem ser finalizadas no primeiro trimestre deste ano. No último mês, a Rota do Sol já havia passado por uma operação tapa-buracos e recapeamento nos pontos críticos.

"As intervenções são planejadas estrategicamente. Executamos as obras de maior impacto antes do veraneio, especialmente as que ocorrem no pavimento e exigem bloqueios no trânsito. Agora, é o momento de conservarmos os trabalhos feitos durante o ano", explica o diretor-geral do Daer, Luciano Faustino.

Conforme ele, no último mês foram concluídos os serviços na ERS-389, em Xangri-lá; na entrada da ERS-030, em Osório; e em toda a extensão da Interpraias. Os trabalhos consistiram em reparos nas camadas do pavimento e correções de deformidades na pista. Só na ERS-786 foram investidos cerca de R$ 2 milhões - beneficiando os municípios de Osório, Cidreira, Balneário Pinhal, Tramandaí e Quintão.

Os próximos serviços serão reparos no pavimento da ERS-030, em Tramandaí. As melhorias abrangem cerca de 30 quilômetros da rodovia.