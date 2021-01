Taquara anuncia novo espaço para Casa do Artesão

O novo endereço da Casa do Artesão já está definido pela Prefeitura de Taquara. Na terça-feira (19), a prefeita Sirlei Silveira visitou os cômodos que receberão o serviço, que ficará junto à Biblioteca Pública Municipal Professor Rodolfo Dietschi e à Diretoria de Cultura, na Rua Nelson Renck, 2957, no Centro. Na próxima sexta-feira (22), a administração municipal se reunirá com os artesãos do município para apresentar o espaço e ouvir as demandas dos integrantes.

Todos os anos, em janeiro, a Casa do Artesão fecha para o recesso, retornando as atividades com oficinas em fevereiro. Aproveitando esta pausa, a Prefeitura optou por fazer a troca de endereço, devolvendo o imóvel alugado onde ficava o serviço, que custa R$ 1.121,59 mensal. O anúncio do fechamento temporário para ser feita a mudança ocorreu na segunda-feira à tarde.

A diretora de Cultura de Taquara, Regina Valentini, apresentou para a prefeita Sirlei as quatro salas que acomodarão as artesãs. "O espaço é amplo, bem arejado, com bastante luminosidade", avaliou Sirlei. Os móveis da Casa do Artesão serão transferidos nos próximos dias. Até lá, serão construídas propostas para organização dos trabalhos e novos formatos para venda dos produtos confeccionados.