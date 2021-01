Materiais de pesca apreendidos em represas são destruídos em Caxias do Sul

O Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) destruiu, na terça-feira (19), os materiais de pesca apreendidos junto às áreas de propriedade da Autarquia. A Companhia de Desenvolvimento de Caxias do Sul (Codeca) utilizou um rolo compressor para inutilizar os instrumentos, os quais serão enviados para o aterro sanitário.

Para o Diretor-Presidente do Samae, Gilberto Meletti, o ato de destruição dos equipamentos condiz com o trabalho de preservação dos mananciais. "Os itens recolhidos referem-se ao fato de que houve, de forma indevida, a prática de algum ato no em torno das bacias de captação do município, causando riscos significativos ao meio ambiente. A proibição inclusive previne qualquer tipo de acidente, preservando também a integridade das pessoas", reforça.

O material foi apreendido no período entre agosto de 2016 a novembro de 2020, nas represas Maestra, Dal Bó, Samuara, Faxinal e Marrecas, com apoio da Guarda Municipal (GM).