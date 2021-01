Fuvates oferece serviços de fisioterapia no HBB de Lajeado

Desde o dia 1º de dezembro, a Fundação Vale do Taquari de Educação e Desenvolvimento Social (Fuvates), por meio da Diretoria de Serviços em Saúde - DSS , presta serviços de reabilitação para pacientes do Hospital Bruno Born (HBB), de Lajeado, através do Serviço de Fisioterapia. Os serviços são disponibilizados em diversas áreas do hospital, como: na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), desde o neonatal até o adulto, UTI Covid-19, nas enfermarias, salas de recuperação e na quimioterapia.

São realizadas avaliações e atendimento fisioterapêuticos para pacientes com patologias clínicas, crônicas, pós-traumas, pós-operatórios, entre outros, com o objetivo de tratar e prevenir as possíveis complicações motoras e respiratórias que podem ocorrer durante o processo de internação. "Assim, auxiliamos na recuperação do paciente a fim de também reduzir seu tempo de internação hospitalar", conforme explica a coordenadora do serviço de fisioterapia da DSS, Fabiola Ferla Gravina. "Focamos muito na mobilização precoce. Hoje já se sabe que a imobilidade no leito pode trazer diversos prejuízos e prolongar o tempo de internação. Cada caso é avaliado e, dentro do possível e da liberação médica, são instituídas mobilizações e exercícios visando à maior funcionalidade e independência do paciente", completa Fabíola.

Para receber o atendimento fisioterapêutico o paciente precisa de uma prescrição médica. Desta forma o profissional pode traçar um plano de intervenção fisioterapêutica para o indivíduo. O serviço tem convênio com os principais planos de saúde, e também pode ser adquirido de forma particular. Empresas ou fisioterapeutas interessados em realizar atendimento devem inscrever-se pelo site univates.br/sistemas/inscricoes/.

Para participar, empresas devem apresentar contrato social; comprovante de inscrição e de situação cadastral no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), com natureza jurídica voltada aos serviços de fisioterapia; relação dos fisioterapeutas que irão atuar no serviço, com comprovação do vínculo com a empresa; documentos comprobatórios do vínculo dos profissionais com a empresa; cópia da identidade profissional; currículo de todos os fisioterapeutas vinculados à empresa que irão atuar no serviço, com indicação da titulação e formação e de experiências profissionais. Já os fisioterapeutas devem apresentar Cadastro de Pessoa Físicas (CPF) e Carteira de Identidade.

Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail saude@univates.br ou pelo telefone (51) 3714-7000, ramal 5746.