Chuvas do final de semana ajudam, mas situação de emergência prossegue em Bagé 

A chuva do último final de semana foi um alívio para o município de Bagé, ajudando a recuperar um pouco o volume de água das barragens locais. Mas a situação enfrentada há seis meses, com chuvas insuficientes, mantém o município em situação de emergência.

Desde a última sexta-feira (15), está vigente decreto municipal que proíbe a utilização de água tratada para atividades como postos de lavagem de veículos, irrigação de gramados e jardins, abastecimento de piscinas de clubes, de entidades e domésticas, lavagem de carros e calçadas, passeios públicos, fachadas e pátios. Com isso, o Departamento de Água, Arroios e Esgoto de Bagé (Daeb) pede para a população do município continuar com as medidas de consumo consciente, assim como também informar sobre situações de desrespeito ao decreto.

Nos próximos dias, novas análises do Daeb sobre a situação das barragens e condição de chuvas serão discutidas para decidir medidas como a possível retomada do racionamento na cidade.

Na última segunda-feira (18), o nível da barragem da Sanga Rasa estava em 3,2 metros negativos. Já a barragem do Piraí com 1,7 metros abaixo do nível normal E a Emergencial no seu limite máximo.

De acordo com as informações do Daeb, o acumulado de chuvas de janeiro, em Bagé, até o momento, foi de 104 milímetros.