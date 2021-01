Protásio Alves doa dois terrenos para novas empresas

Novos empreendimentos serão instalados no Distrito Industrial Sonia Reginato/C C/Divulgação/Cidades/JC

Foi aprovado por unanimidade, na sessão extraordinária de segunda-feira (18) da Câmara de Vereadores de Protásio Alves, projeto de lei que autoriza a doação de terrenos às empresas Bos e Bos Fábrica de Tintas e a TDM Soluções em Manutenção Agrícola e Industrial Ltda.

Com a aprovação, o secretário municipal da Fazenda e da Administração, Darlei Cecchin, informa que a TDM iniciará imediatamente as obras para sua instalação na área doada de 1.500 metros quadrados. A Bos e Bos recebe um terreno de 1.446 metros quadrados. As empresas devem gerar de três a cinco empregos cada, aumentando gradativamente conforme a demanda.

Para o prefeito Itamar Girardi, a instalação de mais empresas é um passo importante na geração de emprego e renda. "É importante o interesse das empresas em se instalarem ou ampliarem em Protásio Alves. O desenvolvimento passa a ser integrado e estendido ao comércio e aos serviços. Além disso, o município arrecada mais e aumenta o poder de investimentos e incentivos em todas as áreas" avalia.