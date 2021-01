Condições do arquivo municipal de Taquara preocupa prefeitura

A situação do armazenamento de documentos públicos no arquivo municipal de Taquara, na Rua Tristão Monteiro, tem preocupado a prefeita Sirlei Silveira. Na semana passada, Sirlei esteve no local fazendo uma visita, quando pôde constatar a má conservação de papéis da administração municipal em sacos plásticos de lixo e empilhados no chão.



A ida de Sirlei até o arquivo se deu pelo fato de que a prefeita está conhecendo todos os serviços públicos em imóveis alugados. A intenção é zerar este tipo de gasto nos próximos meses. O arquivo também será reposicionado em outro endereço, desta vez público, cortando o aluguel de R$ 1,2 mil ao mês. No entanto, a prefeita conta ter ficado assustada com a forma com que os documentos da administração foram largados naquele espaço nas últimas gestões.



“É lamentável constatar o descaso com documentos, inclusive jurídicos recentes. Outros, têm quase 20 anos que foram emitidos e estão depositados de qualquer forma, como em sacos plásticos de lixo”, comentou.