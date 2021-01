Ivoti abre processo seletivo para contratação temporária de profissionais para a Saúde e Obras

A Prefeitura de Ivoti abre nesta quinta-feira (21) um processo seletivo para a contratação temporária de profissionais para as áreas da Saúde e das Obras. Os cargos são para motorista, operador de máquinas e técnico em enfermagem. As vagas são para cadastro reserva.

Os interessados podem se inscrever entre os dias 21 a 27 de janeiro de 2021, das 8h às 11h30min, exclusivamente no Protocolo Geral da Prefeitura de Ivoti, que fica na rua José de Alencar, número 780, bairro Centro. O edital nº 16 completo do processo seletivo está disponível no site www.ivoti.rs.gov.br/concursos.