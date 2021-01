Nova Petrópolis inicia programação de verão neste sábado

A programação oficial do Verão no Jardim da Serra Gaúcha, de 23 de janeiro a 21 de março, em Nova Petrópolis oferecerá atrações que contemplam música, esportes, exposições, caminhadas e trilhas, ciclismo e muito mais para moradores e turistas.

O prefeito de Nova Petrópolis, Jorge Darlei Wolf, destaca os diferenciais da programação do Verão no Jardim da Serra Gaúcha, que oferece opções variadas e seguras durante a pandemia. "Temos as restrições da pandemia, que precisam ser respeitadas ao máximo, por isso, priorizamos atividades e eventos ao ar livre, que farão muito sucesso nestas próximas semanas", afirma o prefeito.

Um dos maiores destaques da programação são as caminhadas e trilhas, que serão realizadas nos dias 24 e 30 de janeiro; 14, 21 e 28 de fevereiro, e 7, 14 e 21 de março. Trajetos com diversas distâncias, em níveis fáceis e médio, irão levar os caminhantes por estradas e atrativos do município. Em todas elas, há necessidade de inscrição prévia, com limite de vagas.

O Verão no Jardim da Serra Gaúcha também abre espaço para o ciclismo, com o "Pedal de Natal - Atrasado by Covid-19", no dia 31 de janeiro. O evento estava programado originalmente para acontecer em 6 de dezembro. Os ciclistas percorrerão um roteiro cheio de belezas. Serão disponibilizados dois percursos, um de 21,5 km e o completo, com 31,5 km. Inscrições e informações no site www.ekonovaadv.com.br.

Já no dia 7 de fevereiro acontece o Pedal de Verão. O trajeto de 21,7 quilômetros terá início na Igreja de Linha Brasil. Inscrições com a Secretaria de Turismo, Indústria e Comércio, pelo e-mail turismo@novapetropolis.rs.gov.br ou pelo WhatsApp do fone (54) 3281-1222.

Para quem prefere esportes, a programação traz o Encontro de Taekwondo - Poom-se, no dia 20 de fevereiro, na Rua Coberta, e o Torneio Municipal de Tênis, de 12 a 14 de março, nas quadras do Tiro ao Alvo, Juriti e Recanto das Palmeiras.

Outra atração do Verão no Jardim da Serra Gaúcha é o aniversário de Nova Petrópolis, que no dia 28 de fevereiro comemora 66 anos de emancipação política. Para marcar a data, a Banda Exemplo desfilará pela Avenida 15 de Novembro com o Caminhão Musical, levando alegria para o público.

A XXII Exposição Regional de Orquídeas e a VIII Exposição Estadual de Cattleya Labiata de Nova Petrópolis será realizada nos dias 20 e 21 de março, na Rua Coberta. O evento é organizado pela Associação Orquidófila de Nova Petrópolis e tem entrada gratuita.

Confira a programação completa em turismo.novapetropolis.rs.gov.br ou acesse @veraonovapetropolis no Instagram e acompanhe o perfil do evento. Todos os eventos e atividades da programação estão sujeitos à alteração sem aviso prévio.