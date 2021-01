Nova Petrópolis reabre Labirinto Verde e Ninho das Águias

A prefeitura de Nova Petrópolis publicou na sexta-feira (15) o Decreto Nº 017/2021, permitindo novamente o acesso do público ao Labirinto Verde, na Praça das Flores, e ao Ninho das Águias. A decisão está amparada na manifestação do Centro de Operações de Emergência (COE), em reunião ocorrida também no dia 15.

De acordo com o Decreto Municipal, o Labirinto Verde passa a funcionar com capacidade máxima de 10 pessoas em seu interior; distanciamento interpessoal mínimo de um metro; utilização de álcool em gel, disponibilizado na entrada, e obrigatoriedade do uso de máscaras, cobrindo boca e nariz. Nos finais de semana e feriados, o horário de funcionamento é das 8h30 às 12h e das 14h às 18h; de segunda a sexta-feira, exceto feriados, no horário das 7h30 às 18h.

No Ninho das Águias, que voltou a abrir nesta segunda-feira, dia 18, a ocupação máxima permitida é de 200 pessoas. Além disso, os frequentadores devem manter distanciamento interpessoal mínimo de um metro; utilizar de álcool em gel, disponibilizado na entrada; usar máscara, cobrindo boca e nariz, e auferir a temperatura na entrada. O atrativo abre diariamente, inclusive finais de semana e feriados, das 8h às 20h.