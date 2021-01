ASSISTÊNCIA SOCIAL Notícia da edição impressa de 20/01/2021. Alterada em 20/01 às 03h00min Convênio do CIEE-RS e Estado ajudará a preparar jovens de Alvorada

O CIEE-RS e a Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos assinaram, nesta segunda-feira (18), contrato para levar oportunidades de desenvolvimento para jovens e adolescentes que frequentam o Centro de Juventude de Alvorada. O objetivo é oferecer novas perspectivas de futuro, por meio de metodologias voltadas para a qualificação profissional, combate à evasão escolar e protagonismo e liderança juvenil, atuando, também, na prevenção e redução da criminalidade. A expectativa é de que 450 jovens sejam atendidos a partir da segunda quinzena de fevereiro.

Os jovens terão acesso a oficinas gratuitas ministradas pelo CIEE-RS organizadas em três eixos: socioarfirmativo (cultura da paz e comunicação não violenta, mediação de conflitos e práticas restaurativas, dicção e oratória, música, mundo do trabalho); socioprofissionalizante (auxiliar administrativo, auxiliar de vendas) e percurso multiplicador (participação juvenil, mobilização comunitária e geração de renda). Todos os participantes contarão com um Plano Individual de Realização, que será elaborado conjuntamente entre a equipe multiprofissional do Centro da Juventude e o jovem, e irá delinear a trajetória de desenvolvimento esperada dentro dos nove meses de projeto.

A iniciativa integra o Programa de Oportunidades e Direitos (POD), uma parceria do governo do RS e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e tem como foco a prevenção ao atender jovens de 15 a 24 anos que vivem em áreas de grande vulnerabilidade e altos índices de criminalidade.