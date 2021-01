Frigorífico de Venâncio Aires inaugura nova planta em março

A nova planta industrial do Frigorífico Santos, em Linha Cerro dos Bois, interior de Venâncio Aires, deve entrar em funcionamento no mês de março. O empreendimento, com cerca de dois mil metros quadrados de área construída, contou com investimentos superiores a R$ 3 milhões. A nova planta industrial do Frigorífico Santos deve contribuir para um salto de 1.500% no número de animais abatidos pela empresa.

De acordo com o proprietário Orlando Santos, serão abatidos em média 75 bovinos e outros 75 suínos diariamente, com geração imediata de 35 empregos diretos. "A expectativa é, com o tempo, chegarmos a 300 animais por dia. Além disso, será um dos poucos frigoríficos da região a ter salas de abate separadas", destaca o empresário.

O prefeito de Venâncio Aires, Jarbas da Rosa, destaca a importância do empreendimento. "É mais uma empresa local que aposta na expansão dos seus negócios", ressaltou.