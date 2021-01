Imbé realiza Parque Solidário no dia 27 de janeiro

Acontece no próximo dia 27 de janeiro, das 16h às 19h, a primeira edição do Parque Solidário 2021. A campanha, realizada pela Prefeitura de Imbé em parceria com o Parque Tupã, tem como objetivo a troca de ingressos por alimentos que serão revertidos às famílias em vulnerabilidade social da cidade. Neste ano, em função da pandemia da Covid-19, a organização do evento definiu mudanças nos processos de troca e de uso dos ingressos.

Conforme a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SMDS), neste ano a troca de alimentos por ingressos deverá ser feita antecipadamente no depósito da secretaria, localizado nos fundos do Prédio Anexo II (Avenida Paraguassú, n° 2325, Centro), até o dia 26 de janeiro, das 8h às 11h e das 13h30 às 17h. Cada unidade de alimento dará direito a um ingresso. Nesta edição serão aceitos arroz, feijão, massa, leite e óleo de soja. "Optamos pela troca antecipada para evitar aglomerações nas filas na entrada do parque, como geralmente ocorre em razão da grande participação da comunidade", explica a secretária Aline Cruz, titular da SMDS.

Outra medida de segurança foi a redução pela metade da capacidade de ocupação do parque. Apenas 1,6 mil pessoas terão acesso ao local, observadas as medidas básicas de distanciamento, uso de máscara e higienização. "O Parque Solidário é um evento sempre muito aguardado, mas em função da pandemia precisamos adotar algumas medidas restritivas. O sucesso do evento e a sua continuidade, dependem da consciência de todos", apela o prefeito Ique Vedovato.

O Parque Tupã fica na Avenida Nilza Costa Godoy (antiga Avenida Rio Grande), próximo à Ponte Giuseppe Garibaldi, no Centro. Informações pelo telefone (51) 3627-8535.