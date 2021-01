Prefeitura de Gramado seleciona 47 estagiários

A Prefeitura de Gramado, através da Secretaria da Administração, abriu nesta segunda-feira (18), inscrições para o novo Processo Seletivo de estagiários pelo Centro de Integração Empresa Escola do Rio Grande do Sul (CIEE-RS). O processo visa o preenchimento de 47 vagas de estágio para estudantes regularmente matriculados e com frequência regular em instituições de ensino superior e médio. A prova objetiva online acontece no dia 06 de fevereiro, através do site www.cieers.org.br.

Os salários variam entre R$ 461,45 a R$ 692,18 para estudantes do ensino médio e R$ 636,40 a R$ 954,61 para estudantes de ensino superior. As inscrições devem ser feitas pelo site do CIEE-RS, até o dia 31 de janeiro. Para mais informações, o Edital do Processo seletivo 01/2021 está disponível no site da prefeitura e também no CIEE-RS.