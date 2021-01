Retorno de ICMS para Taquara é o pior em 40 anos

Conforme projeção da secretaria de Administração, Orçamento e Desenvolvimento Econômico, o repasse ICMS do Estado para Taquara, no Vale do Paranhana, será o pior em 40 anos. Segundo explica o secretário da pasta, Jefferson Allan Müller, o índice de participação do município no retorno do ICMS é calculado com base em diversos critérios legalmente definidos na Constituição Federal, bem como em ordenamento jurídico infraconstituicional, sendo a variável mais importante o Valor Adicionado Fiscal, que corresponde a 75% da composição deste índice.

"O Valor Adicionado Fiscal corresponde à diferença entre saídas e entradas de mercadorias e serviços realizados pelos contribuintes do ICMS. Poderiam ser atribuídos à pandemia do novo coronavírus apenas uma redução no valor nominal do total no RS, todavia estamos falando na redução do percentual que Taquara representa deste bolo tributário, deste modo não há reflexo direto da pandemia", explica.

Para o ano de 2021, o secretário observa que há uma previsão de ingresso de receitas, por meio da participação do ICMS, de R$ 19.9 milhões, o que representa cerca 14,5% do orçamento do município. "Em 2021, Taquara irá representar 0,210214% do total do Valor Adicionado do ICMS do RS. Vale lembrar que, em 2000, este índice era de 0,319792%. Caso este índice tivesse se mantido representaria um acréscimo de R$ 10.4 milhões anuais aos cofres públicos", exemplifica.